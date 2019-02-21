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21.02.2019
Российская газета

Путин сравнил создание ракеты "Авангард" с запуском первого спутника

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Источник изображения: rg.ru

О некоторых видах новейшего вооружения в ежегодном Послании Федеральному Собранию сказал президент России Владимир Путин. "Создание гиперзвукового планирующего блока "Авангард" сравнимо по значимости с запуском первого искусственного спутника Земли", - сказал глава государства.

Хотя еще недавно, по словам российского президента, казалось, что Россия не сможет совершить высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере. "Но мы смогли это сделать, в том числе с помощью совсем молодых людей, - заявил Владимир Путин. - Это было сложно, трудно, многое приходилось восстанавливать или создавать буквально с нуля. Идти приходилось непроторенной дорогой, находить смелые и уникальные решения".

"Но наши инженеры сделали это, рабочие, ученые, в том числе совсем молодые люди, которые выросли на этих проектах, - продолжил глава государства. - Зная все детали этой масштабной работы, у меня есть все основания сказать, что создание, например, стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы "Авангард" соразмерно по своему значению с запуском первого искусственного спутника Земли".

"И не только с точки зрения повышения обороноспособности и безопасности страны, но и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных технологических заделов", - добавил российский президент.

По словам главы государства, в свое время оборонный проект дал стране атомную энергетику. "Создание ракетного щита, которое началось, в том числе, и с запуска первого искусственного спутника Земли, позволило начать мирное освоение Космоса. Сегодня же те кадры, знания, компетенции, материалы, которые получены при разработке уже нового поколения, нужно столь же результативно использовать в гражданских сферах", - добавил Владимир Путин.

Напомним, в конце декабря 2018 года Минобороны России провело успешный испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард". Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель примерно в 6 тысячах километров на камчатском полигоне. После этого было заявлено, что программа летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.

В начале февраля "Российская газета" опубликовала аналитический материал специалистов Академии Генштаба и НИИ Минобороны, в котором они подробно рассказали о преимуществах и недосягаемости для систем ПРО комплекса "Авангард".


Иван Петров

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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