Путин: работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон" идет успешно и будет завершена в срок

Президент уточнил, что эта ракета способна развивать скорость полета около девяти махов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон", способной развивать скорость до девяти махов, идет по графику и будет завершена в срок.

"Сегодня считаю возможным также официально проинформировать вас и еще об одной перспективной новинке, - сказал российский лидер в своем послании Федеральному собранию, напомнив, что в ходе оглашения послания в прошлом году пообещал постепенно рассказывать о новых вооружениях. - Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон".

Путин уточнил, что эта ракета способна развивать скорость полета около девяти махов, а дальность ее полета может составить более 1 тыс. км. При этом она способна поражать как морские, так и наземные цели.

"Ее применение предусмотрено с морских носителей серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр", - пояснил президент, особо подчеркнув, что постановка на боевое дежурство новых вооружений не будет затратной.

Российский лидер также сообщил, что для защиты национальных интересов России на два - три года ранее сроков, установленных Госпрограммой вооружений, ВМФ РФ будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок и в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны.

Еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.