Американских морпехов готовят к большой войне

Корпус морской пехоты США готовят к ведению войны против серьезных противников - таких, как Китай или Россия, то есть имеющих авиацию, беспилотные системы наблюдения и средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил командир корпуса морпехов США генерал Роберт Неллер, отвечая на вопрос, тренирует ли корпус действия в среде, где не работает GPS или серьезную угрозу представляет авиация, пишет Task&Purpose. Недавние учения в Калифорнии, где в качестве оппозиции выступили британские королевские морпехи, показали сложности для американских. У обеих сторон была авиация, но британцы могли также блокировать связь.

По словам Неллера, "морпехи должны чаще смотреть вверх", поскольку в Сирии и Ираке все чаще применяются беспилотники, а противоборствующие силы будут вооружены вертолетами огневой поддержки и артиллерией. В Сирии американской армии пришлось также иметь дело с перебоями связи и информационными атаками.

Генерал пояснил, что преимущества британцев были также в использовании проводной радиосвязи, так как это позволяло им лучше скрывать свои сигналы. Морпехи США планируют вернуться к этому. "Мы должны быть в состоянии скрыть собственные сигналы и заставить врагов обнаружить свои, чтобы прицеливаться и маневрировать с позиций преимущества", - заключил он.

Майя Бирюкова