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21.02.2019
ИноСМИ

Космический туризм: кому два билета в космос? (Sddeutsche Zeitung, Германия)

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МКС
МКС.
Источник изображения: © flickr.com, NASA Johnson

Многие с детства мечтают увидеть Землю из космоса, однако мало кому удается воплотить эту мечту в жизнь. Роскосмос хочет сделать космические путешествия доступнее: в 2021 году планируется полет, в котором два места отдадут туристам. Первым космическим туристом в истории был американец Деннис Тито: он заплатил 15 миллионов евро, напоминает немецкая «Зюддойче».


- Впервые с 2009 года на МКС отправятся туристы. Полет должен состояться до конца 2021 года, и, как объявило российское космическое ведомство, речь идет о двух местах на борту.

- Туры в космос предлагает американская компания "Спейс эдвенчерс" (Space Adventures).

Посмотреть на Землю из космоса глазами астронавта - для многих это мечта детства. Однако мало кому довелось воплотить ее в жизнь. В общей сложности за пределы земной атмосферы смогли отправиться всего около 600 человек. МКС, с 2000 года единственную обитаемую космическую станцию, посетили 150 человек, в том числе семь космических туристов. Десять лет назад состоялся последний полет "гражданских лиц". Однако недавно российское космическое ведомство Роскосмос объявило, что готово отправить к звездам двух новых туристов.

По данным Роскосмоса, полет должен состояться до конца 2021 года. Точная дата пока не известна. Впрочем, русские будут продавать "билеты" на МКС не сами, а совместно с американской компанией "Спейс эдвенчерс", специализирующейся как раз на космическом туризме.

Первый космический турист полетел к МКС на российском корабле "Союз" в 2001 году, это был американец Деннис Тито (Dennis Tito), и он заплатил за путешествие 15 миллионов евро. Правда, еще до карьеры финансиста этот бизнесмен получил образование космического инженера. Впрочем, стать профессиональным космонавтом ему не удалось. 28 апреля 2001 года он отправился к Международной космической станции. Следом за ним до 2009 года ее посетили еще шесть гражданских лиц.

Пока полеты в космос - весьма и весьма дорогое удовольствие. Тем не менее отрасль космического туризма ожидает роста, хотя ее деятельность и связана с серьезными финансовыми рисками. Глава группы "Верджин" (Virgin) и ее дочерней компании "Верджин галактик" (Virgin Galactic) Ричард Брэнсон (Richard Branson), по информации американских СМИ, объявил, что летом планирует отправиться к звездам на собственном космическом корабле. Аналогичные полеты предлагают и другие частные фирмы. Так, компания "Спейс-экс" (SpaceX), основанная в 2002 году Илоном Маском, собирается возить туристов даже на Луну. А вот сомнительный проект Маска под названием "Марс уан" (Mars One), в рамках которого ведется поиск желающих отправиться на Марс в полет в один конец, испытывает финансовые затруднения. В зарегистрированной в Швейцарии фирме "Марс уан АГ" (Mars One AG) на прошлой неделе было введено конкурсное управление.

Ведь, если задуматься, то ощущение невесомости можно испытать в полете по параболической траектории. Такие полеты проходят не в космосе, но зато финансово значительно более доступны. Немецкий предприниматель, занимающийся этим бизнесом, Йохен Швайцер (Jochen Schweizer) предлагает такие полеты туристам в США - всего за 6500 евро, причем в стоимость входят инструктаж, трансфер до самолета и заключительная "регравитационная вечеринка".


Анна Эрнст (Anna Ernst)

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20.02.2019
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Германия
Россия
США
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Space Adventures
SpaceX
Virgin Galactic
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
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