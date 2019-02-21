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21.02.2019
Военно-промышленный курьер

Беспредел администрации Трампа - Саудовская Аравия может получить атомную бомбу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование в отношении администрации Дональда Трампа с целью проверки планов Белого дома по продаже ядерных технологий Саудовской Аравии.

Это может угрожать интересам национальной безопасности США и потенциально дать возможность крупнейшей арабской монархии создать свою атомную бомбу, утверждается в докладе комитета, передаёт агентство Reuters.

Согласно документу, некоторые бывшие высокопоставленные члены администрации Трампа лоббировали сделку, в рамках которой в Саудовской Аравии должны быть построены атомные электростанции. При этом указывается, что американские ядерные технологии могли быть переданы саудовской стороне без необходимых гарантий их безопасного использования.

Утверждается, что "ядерную сделку" с Эр-Риядом лоббировал экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, уволенный меньше чем через месяц после назначения на пост в январе 2017 года. Затем работу продолжил Дерек Харви, работавший в Совете национальной безопасности. Позже он также был уволен со своей должности.

Кроме того, в этой сделке должна была участвовать компания Brookfield Asset Management, состоящая в тесных бизнес-отношениях с группой компаний, которыми владеет старший советник президента США Джаред Кушнер, приходящийся Трампу зятем.

Доклад Надзорного комитета нижней палаты Конгресса опирается на информацию, полученную от неназванных сотрудников Белого дома, которые сообщили о "выходящих за рамки действиях", свидетелями которых они стали. Планы по "ядерной сделке" с саудовцами могут нарушать жёсткие требования американского законодательства в этой сфере. К тому же, отмечают комментаторы, о них не был заранее уведомлён Конгресс.

20.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
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