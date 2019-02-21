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21.02.2019
Российская газета

Россия выйдет на индийский рынок беспилотников

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Источник изображения: Валерий Матыцин/ТАСС

Россия намерена выйти на индийский рынок беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе авиакосмической выставки в индийском Бангалоре.

"Индия сейчас открывает внутренний рынок для коммерческих авиакомпаний, для вертолетных перевозок в первую очередь, а также для беспилотной авиации. Для нас это крайне интересная тема, потому что у нас наработан хороший опыт по широкой линейке этих средств транспорта. Мы видим для себя здесь хорошие перспективы", - заявил Мантуров.

Он добавил, что российская и индийская стороны договорились в ближайший месяц сформировать рабочую группу и определить перечень потенциальных участников проекта по поставкам беспилотников.


Ренат Закиев

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Индия
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
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