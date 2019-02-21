Россия выйдет на индийский рынок беспилотников
Источник изображения: Валерий Матыцин/ТАСС
Россия намерена выйти на индийский рынок беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе авиакосмической выставки в индийском Бангалоре.
"Индия сейчас открывает внутренний рынок для коммерческих авиакомпаний, для вертолетных перевозок в первую очередь, а также для беспилотной авиации. Для нас это крайне интересная тема, потому что у нас наработан хороший опыт по широкой линейке этих средств транспорта. Мы видим для себя здесь хорошие перспективы", - заявил Мантуров.
Он добавил, что российская и индийская стороны договорились в ближайший месяц сформировать рабочую группу и определить перечень потенциальных участников проекта по поставкам беспилотников.
Ренат Закиев
20.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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