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21.02.2019
Известия.ru

В Минпромторге допустили запуск производства российских самолетов в Индии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Производство российских самолетов может быть локализовано в Индии, сообщили в Минпромторге РФ по итогам переговоров главы ведомства Дениса Мантурова с министром торговли, промышленности и гражданской авиации республики Сурешем Прабху.

Речь прежде всего шла о гражданских воздушных судах МС-21 и Ил-114-300, а также о самолете-амфибии Бе-200.

"Министр также рассказал о готовности <...> продолжить поставки в Индию вертолетов, как уже хорошо зарекомендовавших себя моделей Ми-172, так и новых для индийского рынка Ми-171А2 и легкого вертолета "Ансат", — цитирует заявление ведомства ТАСС во вторник, 20 февраля.

Стороны также обсудили сотрудничество в развитии водных путей Индии на реках Ганг и Брахмапутра. Так, глава Минпромторга заявил о готовности российских конструкторских бюро и судостроительных предприятий участвовать в тендерах. По словам Мантурова, у предприятий из РФ есть ряд технических решений, которые позволят сократить сроки и стоимость строительства судов.

Ранее в тот же день директор по международному сотрудничеству госкомпании "Ростех" Виктор Кладов рассказал, что Россия и Индия в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение по производству автоматов Калашникова в республике.

С 20 по 24 февраля в индийском Бангалоре проходит Международная аэрокосмическая выставка Aero India 2019, традиционно привлекающая большое внимание ведущих мировых игроков в этой сфере.

20.02.2019
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Индия
Россия
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Ансат
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Ил-114
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