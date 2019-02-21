MBDA и Milrem Robotics предлагают противотанковую дистанционно управляемую машину странам Ближнего Востока

ЦАМТО, 20 февраля. Французская MBDA и эстонская Milrem Robotics на выставке IDEX 2019 продемонстрировали наземную дистанционно управляемую машину в противотанковой версии.

Презентация состоялась через восемь месяцев после объявления компаниями о начале разработки системы.

Совместный проект предусматривает установку на шасси ДУМ THeMIS интегрированного высокоточного боевого модуля с противотанковыми управляемыми ракетами MMP 5-го поколения – IMPACT (Integrated MMP Precision Attack Combat Turret). Боевой модуль массой 250 кг оснащен двумя готовыми к пуску ПТУР MMP и пулеметом для самообороны.

По заявлению представителя Milrem Robotics, разрабатываемая совместно с MBDA машина позволит повысить безопасность войск и значительно расширит возможности борьбы с основными боевыми танками, а также другой наземной техникой. Оператор может применять систему, оставаясь на безопасном расстоянии от угроз, используя беспроводное или проводное соединение. Система отличается низкой инфракрасной и акустической сигнатурой, что снижает ее заметность для противника.

Разработанная эстонской компанией Milrem Robotics платформа THeMIS оборудована дизель-электрической гибридной силовой установкой, обеспечивающей возможность выполнения задач в течение 10 часов, а при питании от аккумуляторов (в "бесшумном" режиме) – до 1,5 ч. ДУМ может развивать скорость до 22 км/ч, нести различную полезную нагрузку массой до 750 кг.

Модуль IMPACT разработан группой MBDA для оснащения легкой бронетехники. Он оборудован дневными/инфракрасными камерами, двумя ракетами MMP, пулеметом с комплектом боеприпасов. Управление стрельбой оператор осуществляет из кабины транспортного средства, оставаясь на безопасном расстоянии от огня противника.

Как сообщал ЦАМТО, ПТРК MMP обеспечивает как автоматическое наведение ракеты по принципу "выстрелил и забыл", так и командное наведение оператором по оптоволоконному кабелю на всем протяжении полета. Дальность пуска ПТУР массой 15 кг составляет 4000 м. Ракета оснащена двухрежимной ГСН (неохлаждаемая инфракрасная/телевизионная), инерциальным блоком навигации компании Sagem, двухступенчатой силовой установкой, 140-мм многоцелевой тандемной боевой частью, способной преодолевать 1 м гомогенной брони за динамической защитой и 2 м бетона.