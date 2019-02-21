Войти
21.02.2019
Военно-промышленный курьер

Израильская компания IAI презентовала "убийцу С-400"

397
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) расширила ассортимент барражирующих боеприпасов.

Пресс-служба IAI опубликовала промо-ролик дрона-"камикадзе" под названием Mini Harpy, сообщает Warspot.

Новый "одноразовый" беспилотник позиционируется как средство для борьбы с радиолокаторами и не только. В промо-ролике Mini Harpy уничтожает мобильную РЛС, похожую на всевысотный обнаружитель 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930, используемый в ракетных комплексах С-300 и С-400.

В IAI указывают, что Mini Harpy разработан на базе барражирующих боеприпасов Harop и Harpy. Беспилотник массой 45 кг несёт 8-кг боеголовку, поддерживает связь с оператором на расстоянии до 100 км и может находиться в воздухе до двух часов.

Проморолик барражирующего боеприпаса Mini Harpy

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Компании
IAI
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.02.2019
Израильская компания IAI презентовала "убийцу" российских ЗРС С-300 и С-400
11.05.2017
Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу
16.04.2015
NRG: Израиль может разморозить поставки систем вооружения Украине и Грузии
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
29.08.2008
Глава SSM Турции сообщил о ходе тендера на поставку системы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России