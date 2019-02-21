Израильская компания IAI презентовала "убийцу С-400"

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) расширила ассортимент барражирующих боеприпасов.

Пресс-служба IAI опубликовала промо-ролик дрона-"камикадзе" под названием Mini Harpy, сообщает Warspot.

Новый "одноразовый" беспилотник позиционируется как средство для борьбы с радиолокаторами и не только. В промо-ролике Mini Harpy уничтожает мобильную РЛС, похожую на всевысотный обнаружитель 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930, используемый в ракетных комплексах С-300 и С-400.

В IAI указывают, что Mini Harpy разработан на базе барражирующих боеприпасов Harop и Harpy. Беспилотник массой 45 кг несёт 8-кг боеголовку, поддерживает связь с оператором на расстоянии до 100 км и может находиться в воздухе до двух часов.

Проморолик барражирующего боеприпаса Mini Harpy