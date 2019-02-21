Войти
21.02.2019
Российская газета

Видео: На выставке IDEX-2019 показали контртеррористическое шоу

328
0
0

В рамках международной оборонной выставки IDEX-2019 в Абу-Даби состоялось грандиозное контртеррористическое шоу. В нем приняли участие военнослужащие всех родов войск Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно легенде динамического показа, правительственным войскам предстояло отбить район города и заброшенную военную базу, которую захватили некие мятежные силы. Для демонстрации возможностей королевской армии были построены грандиозные декорации с искусственными водопадами и озерами, а также с огромными телеэкранами. На них транслировались действия военных.

Кроме действий спецназа зрители увидели авиацию и атаку бронетехники, а также действия наземных роботов разведчиков и воздушной армады беспилотников.

Напомним, что IDEX - одна из наиболее представительных международных выставок вооружений и технологий безопасности. Она проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. По словам гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, в рамках организованной компанией единой экспозиции РФ представлено более 200 перспективных образцов для всех видов вооруженных сил.


Николай Грищенко

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
19.02.2019
IDEX 2019 говорит по-русски
14.11.2018
Китайские роботы рассекречены
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
10.05.2017
Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России