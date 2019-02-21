Британия на IDEX-2019 представила быстровозводимые армейские ангары

Британская компания RUBB на своём стенде в Абу-Даби, где проходит очередная международная выставка IDEX, представила защитные сооружения для боевой авиации. Речь идёт о быстровозводимых ангарах для самолётов и вертолётов. В ходе презентации ангаров от RUBB было отмечено, что они могут применяться для защиты от климатических факторов – таких как воздействие прямого солнечного излучения, ветра и др.

Источник изображения: topwar.ru

Представители компании у своего стенда IDEX-2019 отметили, что быстровозводимые ангары выполняют ещё и функцию маскировки, так как могут эксплуатироваться "в полевых условиях" - в первую очередь на оперативных аэродромах. Кроме того, предлагается использовать такие конструкции в качестве быстровозводимых складов, в которых можно хранить комплектующие к вооружениям, сами вооружения и боеприпасы к ним.

Дополнительное использование – укрытие самолётов, вертолётов, беспилотных летательных аппаратов с возможностью их технического обслуживания непосредственно внутри ангара.

Ангары такого типа уже активно эксплуатируются в войсках Британии.

Отмечается, что такие комплексы имеют конструкцию, которая выполнена в виде своеобразной "гармошки", закрывающей фронтальную и тыльную сторону. Также используется технология вертикальных жалюзи для закрытия внутреннего пространства. Стандартные параметры 23,4 м x 36 м. Это для предыдущих версий. Новые конструкции, как заявлено, имеют бОльшую площадь и способны вмешать более крупногабаритную технику.

Из ролика о предыдущих модификациях авиационных быстровозводимых ангаров от 2013 года:

Ангары электрифицированы, питание идёт с аккумуляторных батарей или генераторов. Для аэродромов постоянного базирования имеется возможность подключения к стационарной линии.