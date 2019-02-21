Войти
21.02.2019
Военно-промышленный курьер

Российско-индийское предприятие ВПК рассматривает возможность установки новейших ракет на МиГ-29

281
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Об этом 20 февраля сообщил генеральный менеджер по маркетингу и экспорту компании Правин Патхак. По его словам, компания разрабатывает ракету для легкого самолета Tejas, а Индия рассматривает возможность приобретения партии истребителей МиГ-29.

"И мы будем стараться приспособить нашу ракету под эти самолеты тоже", - сообщил Патхак ТАСС в кулуарах выставки Aero India 2019.

Отмечается, что в ближайшие три-четыре года может появиться гиперзвуковая ракета воздушного базирования Brahmos-2, которая создаётся совместно Индией и Россией. Ранее прототип ракеты Brahmos-NG на аэрокосмической выставке Aero India 2019 представило российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Brahmos-2
PJ-10 Brahmos
Tejas
МиГ-29
Компании
BrahMos Aerospace
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
15.06.2015
Поставки авиационной ракеты BrahMos российско-индийского производства начнутся в 2016 г.
24.02.2015
Aero India - 2015: РФ расширяет сотрудничество с Индией и ее соседями
14.06.2011
"СП "БраМос" - "жемчужина в короне" отношений Индии и России"
03.11.2010
Гиперзвуковой вариант КР «БраМос» будет создан через пять лет
19.02.2008
СП "БраМос аэроспейс лимитед" готовится к испытаниям новых версий крылатых ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России