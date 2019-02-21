Российско-индийское предприятие ВПК рассматривает возможность установки новейших ракет на МиГ-29

Об этом 20 февраля сообщил генеральный менеджер по маркетингу и экспорту компании Правин Патхак. По его словам, компания разрабатывает ракету для легкого самолета Tejas, а Индия рассматривает возможность приобретения партии истребителей МиГ-29.

"И мы будем стараться приспособить нашу ракету под эти самолеты тоже", - сообщил Патхак ТАСС в кулуарах выставки Aero India 2019.

Отмечается, что в ближайшие три-четыре года может появиться гиперзвуковая ракета воздушного базирования Brahmos-2, которая создаётся совместно Индией и Россией. Ранее прототип ракеты Brahmos-NG на аэрокосмической выставке Aero India 2019 представило российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace.