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21.02.2019
Военное обозрение

Индия намерена испытывать BrahMos-2 с помощью Tejas

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В индийском департаменте информационных технологий компании BrahMos сделали заявление по поводу сроков создания гиперзвуковой ракеты авиационного базирования. Речь идёт о совместной российско-индийской программе BrahMos-2, на которую в Индии возлагаются большие надежды, однако при этом нередко доносятся и заявления о том, что авиация ВВС Индии будет оснащаться другими ракетами.

Источник изображения: HAL

РИА Новости со ссылкой на представителя упомянутой компании Правина Патхака сообщает, что создана и испытана гиперзвуковая ракета "БраМос-2" будет к 2024 году. Сообщается и о планах на первый испытательный пуск, который может состояться к концу 2023 года.

По последним данным, авиационной платформой для испытаний гиперзвуковой ракеты BrahMos-2 должен стать индийский многоцелевой истребитель Tejas 4-го поколения.

С одной стороны, это заставило экспертов говорить о готовности Индии отказаться от перевооружения своих Су-30МКИ на ракеты BrahMos-2, с другой стороны, в самой компании заявляют, что такое перевооружение всё же состоится.

Отдельный вопрос состоит вот в чём: Индия к 2024 году собирается провести очередное обновление своего лётного парка, а потому не совсем понятно, сколько Су-30МКИ останется в ВВС Индии после 2024-го.

20.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Brahmos-2
PJ-10 Brahmos
Tejas
Су-30
Су-30МК
Проекты
ГЗЛА
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