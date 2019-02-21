ОДК завершила испытания серийного двигателя РД-108 на новом топливе

Объединенная двигательная корпорация (ОДК), входящая в Ростех, завершила испытания первого серийного двигателя РД-108А, работающего на новом ракетном топливе нафтил. Двигатель создан для использования на второй ступени "Союза-2". Об этом представители ОДК сообщили в рамках открытого в Индии авиасалона AeroIndia-2019.

Источник изображения: ПАО "Кузнецов"

Представитель корпорации пояснил, что первый "товарный" жидкостной ракетный двигатель РД-108А центрального блока ракеты-носителя типа “Союз” был испытан на новом топливе нафтил 12 февраля этого года. Испытания проходили на 1 стенде испытательного комплекса "Винтай" (ПАО "Кузнецов" Самара).

Ранее сообщалось, что топливо нафтил вместо керосина впервые использовали в ноябре 2017 года. Тогда им заправили третью ступень "Союза-2", стартовавшего космодрома "Восточный". Пусков с использованием нафтила на первой и второй ступенях "Союза" прежде не проводили.

Двигатели РД-107/РД-108 для первой и второй ступени всех ракет-носителей семейства "Союз" производят с 1958 года в Самаре. Каждая деталь изделий, а затем и сам двигатель перед отправкой заказчику проходит трехступенчатый контроль качества. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

Перевод двигателей РД-108 с керосина на нафтил выполняется в рамках модернизации ракеты “Союз-2” для пусков с космодрома Восточный.