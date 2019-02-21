Россия и Индия представили прототип ракеты нового поколения

Российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace представило на авиасалоне в Бангалоре прототип ракеты воздушного базирования нового поколения Brahmos-NG.

Образец размещен под самолетом Tejas ВВС Индии. Планируется, что в перспективе Brahmos-NG будет устанавливаться на МиГ-29 и Су-30МКИ.

Испытания новой ракеты состоятся через 3-4 года, сообщил РИА Новости директор департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак.

Первоначально испытания будут проходить как раз на Tejas.

Особенностью новой крылатой ракеты является то, что она имеет меньшие габариты, соответственно сможет развивать более высокую скорость. При этом она должна сохранить высокую эффективность, как и нынешняя "большая" ракета, которой оснащены индийские тяжелые истребители Су-30МКИ. За счет этого она сможет устанавливаться и на подлодки.

"Мы уже ведем разговоры с военными. Они очень заинтересованы. Рассматривают объем заказа для самолетов", - сказал Патхак. Он также добавил, что к этой ракете проявляют интерес третьи страны.

Совместное российско-индийское предприятие Brahmos создано в 1998 году. С российской стороны в нем участвует НПО Машиностроения, с индийской - Организация оборонных исследований и разработок Индии. Основная сфера деятельности СП - сверхзвуковые ракеты различного базирования - корабельные, подводные, воздушные и береговые.

Ренат Закиев