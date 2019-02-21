Войти
21.02.2019
Российская газета

Россия и Индия представили прототип ракеты нового поколения

276
0
0
Источник изображения: rg.ru

Российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace представило на авиасалоне в Бангалоре прототип ракеты воздушного базирования нового поколения Brahmos-NG.


Образец размещен под самолетом Tejas ВВС Индии. Планируется, что в перспективе Brahmos-NG будет устанавливаться на МиГ-29 и Су-30МКИ.

Испытания новой ракеты состоятся через 3-4 года, сообщил РИА Новости директор департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак.

Первоначально испытания будут проходить как раз на Tejas.

Особенностью новой крылатой ракеты является то, что она имеет меньшие габариты, соответственно сможет развивать более высокую скорость. При этом она должна сохранить высокую эффективность, как и нынешняя "большая" ракета, которой оснащены индийские тяжелые истребители Су-30МКИ. За счет этого она сможет устанавливаться и на подлодки.

"Мы уже ведем разговоры с военными. Они очень заинтересованы. Рассматривают объем заказа для самолетов", - сказал Патхак. Он также добавил, что к этой ракете проявляют интерес третьи страны.

Совместное российско-индийское предприятие Brahmos создано в 1998 году. С российской стороны в нем участвует НПО Машиностроения, с индийской - Организация оборонных исследований и разработок Индии. Основная сфера деятельности СП - сверхзвуковые ракеты различного базирования - корабельные, подводные, воздушные и береговые.


Ренат Закиев

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Tejas
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
НПО машиностроения
Похожие новости
19.08.2015
Гиперзвуковой «БраМос» и Т-50 ПАК ФА: какую еще российскую технику будет производить Индия
25.02.2015
Лучше меньше: зачем России сверхзвуковая мини-ракета
20.08.2014
Лучше меньше
31.08.2009
МАКС-2009: большие надежды на фоне нерешенных проблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России