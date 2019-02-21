Войти
21.02.2019
ЦАМТО

Россия планирует организовать в Индии ремонт двигателей для Ми-17

272
0
0
Вертолет Ми-17В-5. Архивное фото
Вертолет Ми-17В-5. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

ЦАМТО, 20 февраля. . Россия планирует открыть в Индии предприятие по ремонту двигателей для вертолетов Ми-17. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"Сейчас в процессе подготовки еще один проект по капитальному ремонту для российских вертолетов Ми-17, тоже будет делаться здесь в стране", – сказал он.

Он напомнил, что в Индии ведется ремонт и производство ряда авиационных двигателей.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ми-17
Похожие новости
03.02.2016
«Вертолеты России» выполнили контракт на поставку 151 вертолета для Индии
14.05.2013
Что происходит в российском Минобороны и ОПК?
01.04.2013
Казанские вертолетостроители "нажились" на Индии, США, Азербайджане и Египте
07.03.2013
От нефти до кукуя
20.02.2013
Индия меняет итальянские VIP-вертолеты на российские
30.11.2010
ВМФ готовится защищать российскую нефть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России