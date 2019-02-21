Россия планирует организовать в Индии ремонт двигателей для Ми-17

ЦАМТО, 20 февраля. . Россия планирует открыть в Индии предприятие по ремонту двигателей для вертолетов Ми-17. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"Сейчас в процессе подготовки еще один проект по капитальному ремонту для российских вертолетов Ми-17, тоже будет делаться здесь в стране", – сказал он.

Он напомнил, что в Индии ведется ремонт и производство ряда авиационных двигателей.