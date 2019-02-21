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21.02.2019
ЦАМТО

В рамках совершенствования наземного эшелона СПРН на территории России развернута сеть РЛС нового поколения

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Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ. Архивное фото
Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / File

ЦАМТО, 20 февраля. В рамках совершенствования наземного эшелона СПРН на территории России развернута сеть радиолокационных средств нового поколения.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник штаба – заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.

По его словам, на замену устаревшим РЛС "Днепр", "Дарьял" в эксплуатацию принимаются радиолокационные станции высокой заводской готовности типа "Воронеж". Они уже несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

И.Морозов подчеркнул, что "с вводом в боевой состав системы предупреждения о ракетном нападении новых радиолокационных станций "Воронеж" космические войска ВКС завершили создание сплошного радиолокационного поля по периметру нашей страны".

Он отметил, что "создание сети высокотехнологичных радиолокационных станций позволило в кратчайшие сроки нарастить возможности СПРН, существенно повысить надежность и качество радиолокационного контроля всех ракетоопасных направлений с территории Российской Федерации".

И.Морозов сообщил, что "работы по строительству инфраструктуры под размещение радиолокационных станций аналогичного типа продолжаются в районах Мурманска и Воркуты. А на предприятиях оборонно-промышленного комплекса завершается изготовление их составных частей. Эти работы планируется завершить к 2022 году".

По его словам, в целях поддержания в технически исправном состоянии существующих РЛС типа "Днепр", "Дарьял" и "Волга" проведены мероприятия по их модернизации. Другим приоритетным направлением совершенствования системы предупреждения о ракетном нападении является развитие средств ее космического эшелона.

"В настоящее время на орбите находятся космические аппараты нового поколения по обнаружению стартов баллистических ракет. Продолжается работа по наращиванию орбитальной группировки СПРН и развитию наземной инфраструктуры, предназначенной для ее управления", – заключил И.Морозов.

20.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
77Я6 Воронеж
Дарьял
Днепр
Проекты
СПРН
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