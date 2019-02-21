В Японии разбился военный истребитель

В Японии спасатели обнаружили живыми двух летчиков с самолета F-2, который ранее пропал с радаров и предположительно рухнул в Японское море. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что все произошло у побережья западной префектуры Ямагути, а истребитель-бомбардировщик относится к базе Сил самообороны Японии.

По полученным данным, оба найденных летчика находятся в сознании. Они выполняли учебный полет. Минобороны Японии начало свое расследование причин крушения.