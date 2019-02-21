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21.02.2019
Военно-промышленный курьер

В Японии разбился военный истребитель

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Японии спасатели обнаружили живыми двух летчиков с самолета F-2, который ранее пропал с радаров и предположительно рухнул в Японское море. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что все произошло у побережья западной префектуры Ямагути, а истребитель-бомбардировщик относится к базе Сил самообороны Японии.

По полученным данным, оба найденных летчика находятся в сознании. Они выполняли учебный полет. Минобороны Японии начало свое расследование причин крушения.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
F-2
Проекты
Военные учения
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