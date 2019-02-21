В Японии разбился военный истребитель
Источник изображения: vpk-news.ru
В Японии спасатели обнаружили живыми двух летчиков с самолета F-2, который ранее пропал с радаров и предположительно рухнул в Японское море. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что все произошло у побережья западной префектуры Ямагути, а истребитель-бомбардировщик относится к базе Сил самообороны Японии.
По полученным данным, оба найденных летчика находятся в сознании. Они выполняли учебный полет. Минобороны Японии начало свое расследование причин крушения.
20.02.2019
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