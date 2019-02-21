Америка обзавелась собственными космическими войсками

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании космических сил в составе ВВС США. Как отмечается в сообщении Белого дома, Пентагон принимает меры по мобилизации своих космических ресурсов "для сдерживания и противодействия угрозам в космосе и разрабатывает законодательное предложение о создании космических сил США в качестве шестого подразделения вооруженных сил в составе военно-воздушных сил".

На церемонии подписания документа в Овальном кабинете Дональд Трамп подчеркнул, что создание космических сил является приоритетом в области национальной безопасности США.

"Хотя космические системы Соединенных Штатов исторически сохраняли технологическое преимущество перед нашими потенциальными противниками, эти потенциальные противники в настоящее время наращивают свой космический потенциал", - говорится в директиве, опубликованной администрацией Трампа.

В документе отмечается, что США адаптировали свои организации, политику, доктрину и потенциал в области национальной безопасности для "сдерживания агрессии и защиты наших интересов".

Космические силы ВВС США будут нести ответственность за работу спутниковых систем, обеспечивающих глобальную систему позиционирования (GPS), а также датчики отслеживания ракетных пусков для "боевого обеспечения оперативных и устойчивых наступательных и оборонительных космических операций".