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21.02.2019
РИА Новости

Российско-индийскую ракету Brahmos-ng испытают через 3-4 года

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Ракета БраМос
Ракета БраМос.
Источник изображения: EPA/JAGADEESH NV

БАНГАЛОР (ИНДИЯ), 20 фев - РИА Новости. Испытания перспективной российско-индийской ракеты Brahmos-ng, которая будет устанавливаться на самолёты МиГ-29 и Су-30МКИ, и может поставляться на экспорт, состоятся через 3-4 года, сообщил РИА Новости директор департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак (Praveen Pathak).

"Через 3-4 года. Испытания начнутся с самолета Tajes", - сказал он.

В планах компании в перспективе перевооружить этими ракетами стоящие на вооружении самолёты Су-30МКИ и МиГ-29, соответственно, по пять и три ракеты на каждом.

Скорость новой ракеты будет выше, чем у обычной Brahmos - 3,5 маха, дальность останется прежней - 300 километров. Особенностью Brahmos-ng является то, что она может запускаться не только с самолётов, но и с подлодок из торпедного аппарата.

"Мы уже ведем разговоры с военными. Они очень заинтересованы. Рассматривают объем заказа для самолетов", - сказал Патхак.

Помимо того, перспективная ракета Brahmos-ng может поставляться на экспорт. "Есть интерес у третьих стран", - отметил он.

Brahmos - совместное предприятие России и Индии. С российской стороны в нем участвует НПО Машиностроения.

20.02.2019
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принадлежат РИА Новости
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Индия
Россия
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PJ-10 Brahmos
МиГ-29
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