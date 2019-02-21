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21.02.2019
Российская газета

В "Ростехе" рассказали о подписании вертолетного "контракта века" с КНР

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Источник изображения: Александр Кряжев/ РИА Новости

Россия и Китай в ближайшие один-два месяца подпишут контракт на создание тяжелого вертолета грузоподъемностью около 15 тонн. Об этом заявил на авиасалоне в индийском Бангалоре директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"Это совместная разработка, выпуск и продажи тяжелого вертолета нового поколения Advanced Heavy Lifter. Проект, на который мы положили четыре года напряженных переговоров", - отметил он.

По словам Кладова, в результате совместной работы будет создан совершенно новый продукт - более мощный, чем американский вертолет Sikorsky, но чуть меньше нашего Ми-26.

Напомним, ранее подписание контракта на выставке в китайском Чжухае анонсировал глава "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Все технические моменты согласованы, осталось решить финансовые вопросы", - сказал он в ноябре 2018 года.

Межправительственное соглашение по разработке тяжелого вертолета было подписано в 2016 году. Согласно документу, "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter занимаются созданием перспективного тяжелого вертолета для организации его серийного производства в КНР.

Между тем Кладов рассказал также, что в настоящий момент готовится межправительственное соглашение по производству в Индии автоматов Калашникова, его планируется подписать в ближайшее время.

"Это большой, серьезный проект, которому уделяет пристальное внимание премьер-министр Индии Нарендра Моди", - отметил представитель "Ростеха".


Ренат Закиев

20.02.2019
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принадлежат Российская газета
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AC332 AHL
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Ми-26
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