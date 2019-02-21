Москва и Дели готовят договор по производству автоматов Калашникова в Индии

БАНГАЛОР, 20 фев - РИА Новости. Межправсоглашение по производству в Индии автоматов Калашникова готовится, его планируется подписать в ближайшее время, сообщил журналистам директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что соответствующее соглашение подписано 18 февраля.

"Оно готовится, надеемся, что это состоится в ближайшее время", - сказал Кладов.