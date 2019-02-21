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21.02.2019
РИА Новости

Москва и Дели готовят договор по производству автоматов Калашникова в Индии

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АК-103
Производство российских автоматов АК-103 в Индии.
Источник изображения: https://kalashnikov.com

БАНГАЛОР, 20 фев - РИА Новости. Межправсоглашение по производству в Индии автоматов Калашникова готовится, его планируется подписать в ближайшее время, сообщил журналистам директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что соответствующее соглашение подписано 18 февраля.

"Оно готовится, надеемся, что это состоится в ближайшее время", - сказал Кладов.
20.02.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Ростех
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