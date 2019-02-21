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21.02.2019
РИА Новости

Контракт на создание с Китаем тяжелого вертолета подпишут в ближайшее время

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Виктор Кладов
Виктор Кладов.
Источник изображения: © Николай Галкин/ТАСС

БАНГАЛОР (Индия), 20 фев - РИА Новости. Контракт на создание тяжелого вертолета с Китаем будет подписан через месяц-два, заявил журналистам в среду директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"Сейчас готовится контракт века, этот контракт на создание и производство тяжелого вертолета. В ближайшие месяц-два он будет подписан", - сказал Кладов

По его словам, у вертолета будет грузоподъемность около 15 тонн.

В индийском Бангалоре с 20 по 24 февраля проходит авиасалон AeroIndia 2019.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Китай
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