Контракт на создание с Китаем тяжелого вертолета подпишут в ближайшее время
Виктор Кладов.
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БАНГАЛОР (Индия), 20 фев - РИА Новости. Контракт на создание тяжелого вертолета с Китаем будет подписан через месяц-два, заявил журналистам в среду директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.
"Сейчас готовится контракт века, этот контракт на создание и производство тяжелого вертолета. В ближайшие месяц-два он будет подписан", - сказал Кладов
По его словам, у вертолета будет грузоподъемность около 15 тонн.
В индийском Бангалоре с 20 по 24 февраля проходит авиасалон AeroIndia 2019.
20.02.2019
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Права на данный материал
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