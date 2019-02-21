Войти
21.02.2019
Военное обозрение

Украинская Limpid Armor на IDEX-2019 представила шлем дополненной реальности

295
0
0

Пока украинское войско "сдерживает агрессора", украинские компании представляют свои разработки военной направленности в Объединённых Арабских Эмиратах – на выставке IDEX-2019. Так, компания Limpid Armor Inc. (офис в Киеве) решила показать международному сообществу систему кругового обзора с элементами дополненной реальности. Система Limpid Armor HoloLens основана на использовании так называемого компьютерного зрения.

Источник изображения: Limpid Armor Inc.

Стоит отметить, что украинская компания входит в натовскую рабочую группу по научным исследованиям и технологиям, в задачи которой входит разработка стандартов дополненной реальности для военнослужащих и платформ (с использованием в боевых условиях).

Впервые разработка была представлена ещё в 2016 году на украинской выставке "Оружия и безопасность".

Примечательно, что изначально команда занималась работой системы дополненной реальности для автомобилистов. Однако потом представитель украинской компании пообщался с танкистами ВСУ, и те посетовали на недостаток используемых систем обзора в бронетехнике.

В итоге начались работы по созданию Limpid Armor Microsoft Hololens, который позволял бы экипажу бронемашины посредством видеокамер и датчиков наблюдать за оперативной обстановкой на поле боя. Информация при этом выводится на очки-монитор шлема.

Система состоит из набора обычных и ИК-камер, управляющего устройства, гарнитуры для воспроизведения видео, а также джойстика, с помощью которого можно осуществлять управление камерами и их переключение. Кроме того, система позволяет получать картинку с БПЛА.

Источник изображения: Limpid Armor Inc.

Шлем, как заявлено, позволяет бойцу получать данные телеметрии, дополнительную информацию об угрозах. Механик водитель при этом имеет возможность выбора наиболее оптимального маршрута. Обзор составляет 360 градусов.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Украина
Проекты
БПЛА
ИТ
Похожие новости
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
21.11.2012
Непробиваемый «Панцирь»
06.05.2011
Боевая сила интеллекта
31.08.2009
МАКС-2009: большие надежды на фоне нерешенных проблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России