Украинская Limpid Armor на IDEX-2019 представила шлем дополненной реальности
Пока украинское войско "сдерживает агрессора", украинские компании представляют свои разработки военной направленности в Объединённых Арабских Эмиратах – на выставке IDEX-2019. Так, компания Limpid Armor Inc. (офис в Киеве) решила показать международному сообществу систему кругового обзора с элементами дополненной реальности. Система Limpid Armor HoloLens основана на использовании так называемого компьютерного зрения.
Источник изображения: Limpid Armor Inc.
Стоит отметить, что украинская компания входит в натовскую рабочую группу по научным исследованиям и технологиям, в задачи которой входит разработка стандартов дополненной реальности для военнослужащих и платформ (с использованием в боевых условиях).
Впервые разработка была представлена ещё в 2016 году на украинской выставке "Оружия и безопасность".
Примечательно, что изначально команда занималась работой системы дополненной реальности для автомобилистов. Однако потом представитель украинской компании пообщался с танкистами ВСУ, и те посетовали на недостаток используемых систем обзора в бронетехнике.
В итоге начались работы по созданию Limpid Armor Microsoft Hololens, который позволял бы экипажу бронемашины посредством видеокамер и датчиков наблюдать за оперативной обстановкой на поле боя. Информация при этом выводится на очки-монитор шлема.
Система состоит из набора обычных и ИК-камер, управляющего устройства, гарнитуры для воспроизведения видео, а также джойстика, с помощью которого можно осуществлять управление камерами и их переключение. Кроме того, система позволяет получать картинку с БПЛА.
Источник изображения: Limpid Armor Inc.
Шлем, как заявлено, позволяет бойцу получать данные телеметрии, дополнительную информацию об угрозах. Механик водитель при этом имеет возможность выбора наиболее оптимального маршрута. Обзор составляет 360 градусов.
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