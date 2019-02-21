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21.02.2019
РИА Новости

Путин назначил генерал-лейтенанта Кузовлева начальником штаба ЮВО

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Военнослужащие Южного военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Южного военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева начальником штаба - первым заместителем командующего войсками ЮВО, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) назначен генерал-лейтенант Сергей Кузовлев. Соответствующий указ подписан президентом Российской Федерации", - сказал он.

Кузовлев родился 7 января 1967 году в городе Мичуринск Тамбовской области. В 1990 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2001 году - Общевойсковую академию имени М.В. Фрунзе, в 2010 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

После окончания училища Кузовлев служил в ВДВ. Закончив академию Генштаба ВС РФ, продолжил службу в войсках ЮВО, затем был замкомандующего общевойсковой армией, командовал армией в ЗВО. С 2016 года командовал общевойсковыми объединениями ЮВО.

Кузовлев награжден орденами "За военные заслуги", "Кутузова", "Александра Невского", а также государственными и ведомственными медалями.

20.02.2019
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