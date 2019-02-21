Путин назначил генерал-лейтенанта Кузовлева начальником штаба ЮВО
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева начальником штаба - первым заместителем командующего войсками ЮВО, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
Кузовлев родился 7 января 1967 году в городе Мичуринск Тамбовской области. В 1990 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2001 году - Общевойсковую академию имени М.В. Фрунзе, в 2010 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
После окончания училища Кузовлев служил в ВДВ. Закончив академию Генштаба ВС РФ, продолжил службу в войсках ЮВО, затем был замкомандующего общевойсковой армией, командовал армией в ЗВО. С 2016 года командовал общевойсковыми объединениями ЮВО.
Кузовлев награжден орденами "За военные заслуги", "Кутузова", "Александра Невского", а также государственными и ведомственными медалями.
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