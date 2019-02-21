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21.02.2019
РИА Новости

Генерал-майора Рыжкова назначили командующим 58-й армией ЮВО

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Учения Южного военного округа
Учения Южного военного округа.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Генерал-майор Сергей Рыжков назначен командующим 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) указом президента РФ Владимира Путина, сообщает начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Командующим 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) назначен генерал-майор Сергей Рыжков. Соответствующий указ подписан президентом Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сергей Рыжков родился в 1968 году в городе Воронеж. В 1989 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году - Общевойсковую академию имени Михаила Фрунзе, в 2015 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

По окончании училища служил в мотострелковых частях, прошел все должности от командира взвода до командира батальона. С 2017 года был заместителем командарма в общевойсковых объединениях ЮВО. Награжден орденами "Мужества", "За военные заслуги", государственными и ведомственными медалями.

20.02.2019
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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