Ъ: Шойгу предложил ритейлерам ввести льготы для обладателей военных наград

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил ритейлерам предоставить льготы для некоторых категорий военнослужащих, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минобороны.

"В целях повышения социального статуса граждан Российской Федерации, награжденных орденом Мужества и (или) медалью "За отвагу", предлагается рассмотреть возможность предоставления им преференций в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", - говорится в письме Минобороны исполнительному директору Х5 Retail Group Игорю Шехтерману, с которым удалось ознакомиться газете.

По словам одного из собеседников издания, такие письма были разосланы как минимум восьми крупным компаниям, четыре из них ответили, что "положительно рассматривают идею". Так, в Х5 Retail Group подтвердили получение письма, сейчас компания изучает предложение.

Как сообщается, предложение Шойгу стало продолжением практики, уже введенной в ведомственных магазинах "Военторг", предназначенных для обеспечения военнослужащих. По данным "Красной звезды", министр распорядился создать в них на постоянной основе систему преференций не только для военнослужащих, но и для ветеранов вооруженных сил, Великой Отечественной войны и граждан, которые не являются военными.

Сейчас все преференции и льготы для военных в РФ регламентируются законом "О статусе военнослужащих", в котором ничего не говорится о льготах в коммерческих магазинах, пишет газета. Как сообщают источники, изменения в закон вносить не планируется, а предложение Шойгу "носит исключительно рекомендательный характер".

В сетях "О'Кей", "Дикси" и "Азбука вкуса" отказались от комментариев газете, но не опровергли получение письма. В "Магните" и "Ашане" на запросы не ответили. В "Ленте" сообщили, что не знакомы с предложениями Минобороны, но у сети действуют скидки в 3-8% на определенный ассортимент, в том числе для участников боевых действий и членов семей погибших военнослужащих.