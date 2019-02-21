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21.02.2019
Военное обозрение

Японский МИД: Американские "Иджис" в Японии не станут нарушением ДРСМД

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно высказался по поводу программы США по размещению на японской территории систем Aegis Ashore. У г-на Коно поинтересовались мнением относительно факта нарушения ДРСМД в связи с размещением этих противоракетных систем, которые на деле способны решать и наступательные задачи.

Объект ПРО США в Румынии

Источник изображения: Пресс-служба Пентагона

Вопрос в адрес Коно был задан одним из японских парламентариев в ходе дебатов в комиссии по бюджету. Депутат отметил, что у России есть претензии в связи с размещением американских систем в Японии.

По словам японского министра иностранных дел, никаких проблем в этом вопросе он не видит.

Из заявления чиновника японского правительства:

Размещение американских комплексов ПРО "Иджис" на нашей территории не может считаться нарушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности хотя бы по той причине, что Япония не является его участником.

По такой логике, если США размещают свои ракеты на территории какой-либо третьей страны, то это уже "не нарушение", ведь ракеты находятся не на территории США, а на территории государства, которое не участвовало в подписании ДРСМД…

На этом фоне в Японии объявляют о том, что американцы поставят в страну такие системы ПРО "Иджис", которые "не имеют возможности применения ракет "Томагавк". И, конечно же, таким заявлениям нужно верить на слово.

Для справки:

Американские системы Aegis Ashore будут развёрнуты на севере и юге Японии – в префектурах Акита и Ямагути. Ранее сообщалось, что процесс завершится к 2023 году, но теперь в Токио и Вашингтоне отмечают, что "размещение необходимо провести в более короткие сроки".

20.02.2019
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Россия
Румыния
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Иджис
Проекты
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