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21.02.2019
Военное обозрение

На выставке IDEX-2019 представлена "морская обманка" FDS-3

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В Абу-Даби продолжается выставка вооружений, военной техники и технологий двойного назначения IDEX-2019. Так, на стенде компании IrvinGQ демонстрируется технология "противоракетной обманки" морского базирования. Речь идёт о системе FDS-3, которая использует уголковые отражатели сигналов, чтобы сбить с толку радары корабля противника.

Источник изображения: IrvinGQ

Спускаемая на поверхность моря капсула с треугольными гранями фактически дезориентирует корабли противника, которые готовятся к нанесению ракетного удара. По крайней мере, производитель описывает ситуацию именно так.

На самом деле подобная система (тогда она называлась Outfit DLF) была введена в эксплуатацию в ВМС Великобритании ещё в 2006 году. Модернизированный вариант отличается более совершенными параметрами по отражению сигнала.

FDS-3 – надувная капсула, представляющая собой своеобразную приманку. Такими приспособлениями пользуются в ВМС Британии, США, Канады, а теперь и Новой Зеландии, заключившей контракт с упомянутым производителем.

В компании, занимающейся производством "морских обманок", называют существенным преимуществом FDS-3 большое поперечное сечение системы, что делает её "похожей на корабль" для радара противника. Утверждается, что система не создаёт помех для радаров кораблей своего флота.

20.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
ОАЭ
США
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