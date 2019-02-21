На выставке IDEX-2019 представлена "морская обманка" FDS-3
В Абу-Даби продолжается выставка вооружений, военной техники и технологий двойного назначения IDEX-2019. Так, на стенде компании IrvinGQ демонстрируется технология "противоракетной обманки" морского базирования. Речь идёт о системе FDS-3, которая использует уголковые отражатели сигналов, чтобы сбить с толку радары корабля противника.
Источник изображения: IrvinGQ
Спускаемая на поверхность моря капсула с треугольными гранями фактически дезориентирует корабли противника, которые готовятся к нанесению ракетного удара. По крайней мере, производитель описывает ситуацию именно так.
На самом деле подобная система (тогда она называлась Outfit DLF) была введена в эксплуатацию в ВМС Великобритании ещё в 2006 году. Модернизированный вариант отличается более совершенными параметрами по отражению сигнала.
FDS-3 – надувная капсула, представляющая собой своеобразную приманку. Такими приспособлениями пользуются в ВМС Британии, США, Канады, а теперь и Новой Зеландии, заключившей контракт с упомянутым производителем.
В компании, занимающейся производством "морских обманок", называют существенным преимуществом FDS-3 большое поперечное сечение системы, что делает её "похожей на корабль" для радара противника. Утверждается, что система не создаёт помех для радаров кораблей своего флота.
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