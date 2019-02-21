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21.02.2019
РИА Новости

Индия представила прототип новой ракеты Brahmos воздушного базирования

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Истребитель Су-30МКИ
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии с макетом крылатой ракеты BrahMos.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

БАНГАЛОР, 20 фев - РИА Новости. Российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace представило на своем стенде на выставке Aero India прототип ракеты воздушного базирования нового поколения Brahmos-NG, передает корреспондент РИА Новости.

Прототип ракеты Brahmos-NG, подвешенной под самолётом Tejes индийских ВВС, представлен на открытой площадке аэрокосмической выставки Aero India 2019.

В 2018 году сообщалось, что ракета будет создана через три-пять лет, ею можно будет вооружать лёгкие истребители типа МиГ-29.

Совместное российско-индийское предприятие Brahmos (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.

20.02.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
МиГ-29
Компании
BrahMos Aerospace
НПО машиностроения
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