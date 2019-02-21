Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году
Модель гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos II, продемонстрированная на выставке Aero India 2013. Источник: www.bharat-rakshak.com.
БАНГАЛОР (Индия), 20 фев - РИА Новости. Совместная российско-индийская гиперзвуковая ракета воздушного базирования Brahmos-2 будет создана и испытана к 2024 году, сообщил РИА Новости директор департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак (Praveen Pathak).
"Гиперзвуковая работа идёт вместе с Россией. Она займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 - начале 2024 года", - сказал он в ходе выставки Aero India.
Brahmos - совместное предприятие России и Индии. С российской стороны в нем участвует НПО Машиностроения.
20.02.2019
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Права на данный материал
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