Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году

БАНГАЛОР (Индия), 20 фев - РИА Новости. Совместная российско-индийская гиперзвуковая ракета воздушного базирования Brahmos-2 будет создана и испытана к 2024 году, сообщил РИА Новости директор департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак (Praveen Pathak).

"Гиперзвуковая работа идёт вместе с Россией. Она займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 - начале 2024 года", - сказал он в ходе выставки Aero India.

Brahmos - совместное предприятие России и Индии. С российской стороны в нем участвует НПО Машиностроения.