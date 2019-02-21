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21.02.2019
Российская газета

Тихоокеанский флот пополнили модернизированные истребители МиГ-31БМ

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Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Архивное фото
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

В состав морской авиации Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации вернулись два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

- Обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Возвращаясь на камчатский аэродром Елизово, истребители преодолели более семи тысяч километров. Их встречал командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев, который поздравил экипажи с успешным возвращением домой.

До конца 2019-го года морская авиация флота получит еще несколько модернизированных МиГ-31БМ.


Юлия Гарднер

20.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Проекты
ТОФ
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