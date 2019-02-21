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21.02.2019
Известия.ru

Новый стартовый комплекс для ракеты "Союз-2" появится в Плесецке в 2022 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Новый, третий по счету стартовый комплекс для ракеты "Союз-2" появится в Плесецке в 2022 году. Об этом 20 февраля сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как и предыдущие два, это старый пусковой комплекс, который пройдет глубокую модернизацию.

"На космодроме Плесецк в 2022 году под ракету "Союз-2" будет модернизирован третий стартовый комплекс", — цитирует агентство источник.

В ноябре прошлого года стало известно, что на стартовом сооружении ракеты "Союз-2" космодрома Восточный нашли критические нарушения.

23 января на совещании по вопросу финансово-экономического состояния "Роскосмоса" премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что госкорпорация запросила дополнительное финансирование на строительство космодрома Восточный.

 

20.02.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Плесецк
Союз-2 РН
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