Новый стартовый комплекс для ракеты "Союз-2" появится в Плесецке в 2022 году

Новый, третий по счету стартовый комплекс для ракеты "Союз-2" появится в Плесецке в 2022 году. Об этом 20 февраля сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как и предыдущие два, это старый пусковой комплекс, который пройдет глубокую модернизацию.

"На космодроме Плесецк в 2022 году под ракету "Союз-2" будет модернизирован третий стартовый комплекс", — цитирует агентство источник.

В ноябре прошлого года стало известно, что на стартовом сооружении ракеты "Союз-2" космодрома Восточный нашли критические нарушения.

23 января на совещании по вопросу финансово-экономического состояния "Роскосмоса" премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что госкорпорация запросила дополнительное финансирование на строительство космодрома Восточный.