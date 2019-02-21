Военный эксперт оценил шансы России в случае конфликта с НАТО

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в статье для "Военно-промышленного курьера" оценил шансы ВВС России в борьбе с США и НАТО.

По его словам, по численности и оснащенности военной техникой российские ВВС способны успешно противостоять войскам альянса лишь в условиях локального конфликта, ведущегося на территории третьей страны.

Сивков отмечает, что в условиях локальной войны НАТО способна создать группировку войск численность до 2500 самолетов, до 1500 вертолетов и 600 БПЛА, а также применить до 2000 крылатых ракет.

По его словам, такие силы, вероятнее всего, будут задействованы в воздушной кампании продолжительностью от двух-трех недель до двух месяцев и более с проведением нескольких ВНО (воздушная наступательная операция). При этом ключевой операцией он называет именно первую из них, при срыве которой можно добиться срыва всех последующих.

Однако Сивков, анализируя предыдущие конфликты с участием войск НАТО, отмечает, что типовая ВНО со стороны войск альянса будет длиться от трех до пяти дней и включать до девяти массированных авиационно-ракетных ударов. Каждый из них предполагает эшелон прорыва противовоздушной обороны с выделением 20-45 процентов от общего числа самолетов на решение этой задачи, ударный эшелон (45-70 процентов) и эшелон доразведки (до десяти процентов).

Кроме того, доктор военных наук включает в ВНО удары крылатых ракет, количество которых составит примерно 50 процентов от общего числа самолетов, а также удары БПЛА, которые он оценивает в 30-40 процентов.

Сивков подчеркивает, что ключевым фактором для успешного отражения ВНО с такой численностью войск является создание и обеспечение боевой устойчивости всевысотного радиолокационного поля. Российские ВВС, по его мнению, располагает достаточным количеством тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы участвовать в локальном конфликте с США и их союзниками.

Но в то же время, по словам Сивкова, Россия испытывает недостаток легких истребителей, самолетов дальней и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также транспортных вертолетов.

В случае же глобальной затяжной войны, считает эксперт, Россия будет не способна долгое время противостоять войскам альянса из-за многократного преимущества НАТО в количестве самолетов, вертолетов и другой воздушной техники.

Однако в этом случае, по словам доктора военных наук, на помощь России придет большой арсенал ядерного оружия. При угрозе разгрома наших вооруженных сил и утраты суверенитета и территориальной целостности страны мы можем перейти к применению ядерного оружия как тактического, так и стратегического, чтобы остановить агрессию, подчеркивает Сивков.