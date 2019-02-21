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21.02.2019
bmpd.livejournal.com

Фрагменты индийской экспозиции на выставке Aero India 2019 в Бангалоре

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Небольшой фоторепортаж о небезынтересных индийских экспонатах проходящей с 20 по 24 февраля 2019 года в Бангалоре аэрокосмической выставки Aero India 2019.

Представленная в экспозиции выставки Aero India 2019 модель индийского перспективного легкого истребителя HAL Tejas Mk 2 - дальнейшего развития многострадального Tejas. Самолет окончательно превращается в клон шведского Saab JAS-39 Gripen (и двигатель имеет тот же - General Electric F404/F414). Бангалор, 19.02.2019 (с) Михаил Жердев

Если Tejas изначально обозначался как "легкий боевой самолет" (Light Combat Aircraft - LCA), с максимальным взлетным весом 13500 кг, то Tejas Mk 2 теперь официально переполз в "истребители среднего веса" (Medium Weight Fighter - MWF), с заявляемым максимальным взлетным весом 17500 кг (с) Михаил Жердев

Представленная в экспозиции выставки Aero India 2019 модель индийского перспективного легкого истребителя HAL Tejas Mk 2 - дальнейшего развития многострадального Tejas. Самолет окончательно превращается в клон шведского Saab JAS-39 Gripen (и двигатель имеет тот же - General Electric F404/F414) (с) Михаил Жердев

Модель еще более многострадального палубного варианта Tejas - LCA Navy Mk 1, продолжающегося испытаниями, несмотря на нежелание ВМС Индии развивать эту программу (с) Михаил Жердев

Графические изображения проекта перспективного индийского национального истребителя пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), в своей последней итерации превращающегося в подобие американского F-22A (c) Михаил Жердев

Графические изображения перспективного индийского малозаметного ударного беспилотного летательного аппарата (с) Михаил Жердев

Графика по перспективным индийским авиационным проектам целиком (с) Михаил Жердев

Перспективная индийская бортовая РЛС с АФАР AESAR-UTTAM, создаваемая для истребителя Tejas Mk 2. Имеет около 700 активных твердотельных модулей на арсениде галлия (с) Михаил Жердев

Модель индийской дозвуковой крылатой ракеты Nirbhay, c 2012 года находящейся на этапе летных испытаний (с) Михаил Жердев

Индийско-израильский зенитный ракетный комплекс средней и большой дальности LRSAM (он же Barak 8ER, он же Barak 2) в наземном исполнении для вооруженных сил Индии (с) Михаил Жердев

20.02.2019
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
США
Швеция
Продукция
Barak-8
F-22
Gripen NG
Nirbhay
Tejas
Компании
General Electric
HAL
SAAB
Проекты
АФАР
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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