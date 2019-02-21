В ВКС рассказали, на каком расстоянии могут обнаружить космические объекты

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Оптико-электронный комплекс "Окно", находящийся в Таджикистане, позволяет России обнаруживать космические объекты на расстоянии свыше 50 тысяч километров, сообщил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.

По его словам, в системе контроля космического пространства (ККП) огромную роль играет оптико-электронный комплекс "Окно", расположенный в Таджикистане. Он предназначен для обнаружения космических объектов в зоне обзора, определения параметров их движения, получения фотометрических характеристик объектов и выдачи информации о них в центр ККП. Ранее Морозов сообщал, что российская система контроля космического пространства постоянно контролируются орбиты до 40 тысяч километров.

"Следует отметить, что после проведённой в 2014 году модернизации возможности комплекса существенно возросли. Сегодня он может обнаруживать объекты на расстоянии уже свыше 50 000 километров в зоне обзора", - сказал Морозов в интервью газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".