В ВКС рассказали, на каком расстоянии могут обнаружить космические объекты
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Оптико-электронный комплекс "Окно", находящийся в Таджикистане, позволяет России обнаруживать космические объекты на расстоянии свыше 50 тысяч километров, сообщил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.
По его словам, в системе контроля космического пространства (ККП) огромную роль играет оптико-электронный комплекс "Окно", расположенный в Таджикистане. Он предназначен для обнаружения космических объектов в зоне обзора, определения параметров их движения, получения фотометрических характеристик объектов и выдачи информации о них в центр ККП. Ранее Морозов сообщал, что российская система контроля космического пространства постоянно контролируются орбиты до 40 тысяч километров.
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