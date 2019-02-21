Новые испытания израильской лазерной системы противоракетной обороны "Керен Барзель"

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Новые испытания лазерной системы ПРО "Керен Барзель"

По сообщению сайта israeldefense, "Рафаэль", разрабатывающая лазерную систему ПРО "Керен Барзель" ("Железный луч", Iron Beam HELWS, High-Energy Laser Weapon System), начала её испытания в интеграции с РЛС производства IAI. Ни "Рафаэль", ни IAI эту информацию не комментируют.

В прошлом уже сообщалось, что IAI работает над собственной системой лазерной ПРО, с системой управления, напоминающую Sky Capture ("Локед Шхаким") этой же компании, включающую РЛС, по-видимому EL/M-2106 ATAR (Advanced Tactical Acquisition Radar). Насколько можно понять, и "Керен Барзель" использует сейчас эту же систему.

Правда, далее israeldefense утверждает, что "Локед Шхаким" - это РЛС, использующаяся в морском ЗРК "Барак-8", в частности в ВМС Израиля. Но это ошибка: на модернизированных "Саар-5" устанавливается "Адир" (EL/M-2248 MF-STAR, Multi-Function Surveillance, Track And Guidance Radar), её же планируют использовать на новых "Саар-6", а на модернизированных "Саар-4.5" - "Магаль Эш" (EL/M-2258 ALPHA, Advanced Lightweight Phased Array). Далее israeldefense рассуждает, что случае успеха возможна установка морской версии "Керен Барзель" на все типы ракетных катеров и корветов ВМС, а также её экспорт, например в Индию.

Действительно, Индия имеет "Барак-8" и EL/M-2248 (и, кстати, по-видимому именно она купила Sky Capture), но в свете путаницы с типами РЛС, всё это не актуально. В конце статьи сам israeldefense пишет, что "Керен Барзель" слишком большая, т.е. сухопутная (не подходит для установки на небольшие корабли и катера). К тому же её финансирование якобы идёт не из оборонного бюджета Израиля, а от некого иностранного заказчика.

От себя замечу, что или речь идёт о путанице с названием РЛС, и тогда, если речь идёт о "Адир" и/или "Магаль Эш" - можно рассуждать о морском применении системы (конечно, если возможно снижение в достаточной мере её веса и габаритов). Если же речь о "Локед Шхаким" - испытания проходит обычная сухопутная "Керен Барзель".

В любом случае, напомню о появившихся недавно фото модернизированных "Саар-4.5", на которых видно что-то, очень похожее на боевой лазер (на новой надстройке в носовой части катера).

Ссылки:

[*]"Рафаэль" и IAI проводят совместные испытания, связанные с системой "Керен Барзель", israeldefense, 19.02.19.