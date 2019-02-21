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21.02.2019
Интерфакс-АВН

Авиакосмическая выставка AeroIndia-2019 открывается в Бангалоре

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Gripen
Истребитель Gripen выполняет демонстрационный полет на авиавыставке Aero India 2017 (база ВВС Елаханка в Бангалоре), 15 февраля 2017.
Источник изображения: фото REUTERS/Abhishek N. Chinnappa

Бангалор (Индия). 20 февраля. ИНТЕРФАКС - В среду в индийском Бангалоре начинает работу международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2019, на которой Россия представит широкий спектр продукции от гражданской и транспортной авиации до истребителей и систем противовоздушной обороны.

Выставка AeroIndia проводится раз в два года, Россия является ее постоянным участником - российскую экспозицию организует спецэкспортер вооружения и военной техники "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех).

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, в этом году свою продукцию представят 39 российских организаций - на площади более 800 кв. метров развернуты экспозиции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), "Вертолетов России", концерна ВКО "Алмаз-Антей", Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), концерна "Техмаш" и других.

Ростех продемонстрирует на выставке более 200 гражданских и военных разработок, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

ОАК представит ключевые проекты компании во всех сегментах - истребитель пятого поколения Су-57, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, корабельный МиГ-29К, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, учебно-тренировочные Як -152 и Як -130, самолет-заправщик Ил-78МК-90A, военно-транспортные Ил-76МД-90А(Э) и Ил-112В, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-103, а также гражданские Superjet 100 и МС-21-300.

Холдинг "Вертолеты России" продемонстрирует модель легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т палубного базирования со складывающимися лопастями, а также модели новых вертолетов Ансат, Ми-38 и Ми-171А2.

ОДК представит силовые установки для гражданских и военных самолетов, вертолетов, беспилотников и космических ракет-носителей, а "Техмаш" продемонстрирует новейшие авиационные средства поражения.

На стенде концерна "Алмаз-Антей" будут представлены модели, видеоролики и медиапрезентации о зенитных ракетных системах (ЗРС) и зенитных ракетных комплексах (ЗРК) большой, средней и малой дальности - ЗРС С-400 "Триумф", "Антей-2500", С-300 ПМУ2 "Фаворит", ЗРК "Бук-М2Э", ЗРК "Тор" и других.

По словам главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, портфель заказов компании в Индии составляет $10 млрд.

"В прошлом году Россия и Индия сделали очередные весьма серьезные шаги навстречу друг другу, подписав рекордные по объему контракты на поставку российской военной техники и ее производство на национальных индийских предприятиях, благодаря чему портфель заказов компании в Индии достиг $10 млрд", - сказал А.Михеев, чьи слова привела во вторник пресс-служба "Рособоронэкспорта".

"Россия реализует с Индией крупные и амбициозные проекты в высокотехнологичных сферах производства, которые постоянно обсуждаются на высшем уровне главами обоих государств. Наше сотрудничество полностью соответствует проводимой правительством Индии политике "Make in India". Фактически Россия стала первой страной, которая поддержала эту программу", - отметил А.Михеев.

Как ожидается, темами российско-индийских переговоров станут: поиск новых форм сотрудничества по истребителю пятого поколения (FGFA - Fifth Generation Fighter Aircraft), участие МиГ-35 в тендере на 110 легких истребителей, проект локализации производства вертолета Ка-226Т и его участие в тендере на закупку 111 палубных машин для ВМС Индии.

Важной темой для обсуждения также должно стать послепродажное обслуживание (ППО) ранее поставленной техники.

"Сегодня мы тесно сотрудничаем с индийской промышленностью для достижения наилучших результатов в части послепродажного обслуживания самолетов российского производства. ОАК будет выступать в качестве единственного контрактного центра в части обеспечения послепродажного обслуживания российской авиационной техники за рубежом. Это будет одной из наших главных стратегических задач на авиасалоне AeroIndia-2019, направленных на дальнейшее укрепление партнерских отношений с Индией", - заявил ранее в интервью "Интерфаксу" вице-президент ОАК по ВТС Илья Тарасенко.

Кроме того, на прошлой неделе газета The Economic Times сообщила, что Индия ведет предварительные переговоры с Россией о срочной закупке 21 истребителя МиГ-29. Общая сумма сделки, включающая также вооружение, сопутствующую технику и обучение персонала, оценивается в $847 млн. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Как сообщалось, накануне открытия выставки в районе авиабазы в Бангалоре столкнулись два самолета местной пилотажной группы "Сурья Киран".

Инцидент произошел во время тренировочного полета на самолетах британского производства Hawk Mk. 132 - пилоты готовились к выступлению, которое должно было состояться в среду на выставке AeroIndia-2019. По данным индийских СМИ, один из пилотов погиб, а еще двое успели катапультироваться: они получили неопасные для жизни травмы. Кроме того, поступила информация о ранении местного жителя.

20.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Великобритания
Индия
Россия
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