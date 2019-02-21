Войти
21.02.2019
Интерфакс-АВН

Генсек ООН призвал Индию и Пакистан предпринять шаги по ослаблению напряженности

250
0
0
Пакистанская Группа специального назначения
Пакистанская Группа специального назначения.
Источник изображения: Hbtila / wikimedia.org

Нью-Йорк (ООН). 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник призвал власти Индии и Пакистана предпринять шаги для того, чтобы ослабить напряженность в отношениях между странами после теракта 14 февраля в Кашмире, унесшего жизни 40 индийских солдат.

"Мы глубоко обеспокоены нарастающей напряженностью между двумя странами", - заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, добавив, что "А.Гутерреш настаивает на важности того, чтобы стороны предприняли шаги по деэскалации".

14 февраля в Кашмире террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате взрыва погибли 40 солдат индийской армии.

Ответственность за нападение взяла на себя пакистанская террористическая группировка "Джейш-е-Мухаммед", в то время как в МИД Пакистана заявил о том, что абсурдно связывать эту группировку с Пакистаном.

Город Кашмир находится в пограничной зоне между Пакистаном и Индией с 1947 года. Обе страны претендуют на эту территорию.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Компании
ООН
Похожие новости
15.07.2015
Таинственный агрессор
26.05.2015
Под режим нераспространения ядерного оружия подложили бомбу
13.10.2014
"Минный лабиринт" спустя 20 лет
29.01.2014
Китайский путь Индии
20.11.2013
Рейтинг стран-импортеров по фактическому объему импорта ПВН в 2005-2012 гг. возглавляют Индия, США и ОАЭ
30.05.2007
Оружие - это политика.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России