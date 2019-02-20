Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
Некоммерческая исследовательская компания OpenAI, созданная при непосредственном участии Илона Маска, разработала искусственный интеллект, способный генерировать тексты беспрецедентно высокого качества. Новая языковая система GPT-2 будет выпущена лишь в упрощенной версии, поскольку ученые опасаются, что она может быть применена во вред. Об этом сообщает издание Science Alert.
Текстовый генератор GPT-2 был обучен набором данных из восьми миллионов веб-страниц, после чего он мог предсказывать следующее слово в предложении, учитывая все предыдущие слова в некотором тексте. Таким образом, искусственный интеллект научился генерировать случайные предложения, касающиеся определенных тем, включая изменение климата, Гражданскую войну в США или новости о знаменитостях. По словам специалистов, тексты получались "слишком убедительными".
Например, в ответ на фразы "Переработка мусора полезна для мира. Нет, вы как никогда далеки от истины!" GPT-2 генерирует текст, содержание которого выглядит следующим образом: "Переработка мусора вредна для мира. Она плоха для окружающей среды, опасна для вашего здоровья и экономики. Я не шучу. Переработка мусора вредит окружающей среде. Она разрушительная для Земли и является основным фактором глобального потепления".
Ученые подчеркивают, что языковая модель все же совершает типичные ошибки, включая повторение фраз, неправильное описание мира (например, она пишет о пожарах под водой) или внезапное переключение на другую тему. Однако, считают разработчики, GPT-2 можно легко настроить для генерации текста, который можно использовать в злонамеренных целях. Подобные технологии снижают стоимость создания поддельного контента и позволяют проводить целые кампании по дезинформации населения.
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Сколько же компьютерных ботов начнут теперь
изображать мнения "демократически настроенных
граждан" ?
искусственный интеллект, способный генерировать тексты беспрецедентно высокого качества.
Какая ирония! Момент создания систем генерации качественного текста, по сути, означает момент смерти текстов вообще. Ибо если в тексте и есть что-то достойное внимания, то это отражение его автора - человека. Любой текст - это послание от человека человеку. Нет человека - нет текста.
А набор символов в поисковой выдаче - это не текст. И "тексты" копирайтеров и прочие интернетговномножества символов, это тоже уже не вполне текст. Это всего лишь некая обезличенная информация, которую нужно дешифровывать и интерпретировать.
Опасность не в дезинформации неселения, а в том, что население вообще перестанет реагировать на СМИ.Нет такой опасности. Уже давно льют в уши разное дерьмо и люди тупо верят в это. Очень мало кто может включить мозги, подвергнуть сомнению, начать искать подтверждение. Просто даже лень что-то искать: услышал - поверил. Доверие основывается лишь на источнике информации: для большинства какие-то официальные заявления властей - всегда истина. Или в книгах, в газетах - тоже вся информация истинная. Написано ж! И президент не может врать. В России поменьше, но на Украине вон как врут и в точности с "чем чудовищней ложь, тем охотней в неё верят", "ложь повторенная много раз становится правдой". Ведь искренне верит почти всё население Украины в то, что Донбасс оккупирован РФ. Хотя сами знают, что там живут "сепары", но это никак не противоречит оккупации "террористами", захватившими в заложники местных жителей, которые хотят жить на Украине. А где там тысячи пленных российских солдат за 5 лет войны и очень успешных действий укрогероев - никто не задаётся вопросом и это при том, что укропропаганда изо всех сил охотилась за россиянами, хватая журналистов, случайных граждан, которые поехали на Украину навестить родственников, т.е. приказа "никого не брать живым" уж точно не было. А говорят на Донбассе аж 200-тысячная армия РФ стоит и каждый день едут колонны КАМАЗ-ов с цинковыми гробами солдат РФ, могилами которых усеяны все кладбища по всей РФ - так хорошо воюют укрогерои.
А чем отличаются жители других стран? Да вообще ничем. Тут вот тоже видно очень много неадекватов с шапкозакидательством, искренне верящих в "не имеющие аналогов в мире" и т.д. И хоть какие аргументы, факты приводи - переубедить невозможно: упорно верят только в то, что приятно. В Европе, в штатах - да такие же люди в большинстве: РФ - это Мордор, вселенское зло, которое хочет поработить мир (Зачем это и так огромной РФ? Незачем, просто имидж империи зла обязывает - звучит убедительно, как ни странно), а демократические силы запада этому противостоят.