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20.02.2019
Naked Science

ВВС США намерены оснастить истребители лазерным оружием к началу 2020-х

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Истребитель F-35
Истребитель F-35.
Источник изображения: gazeta.ru

В 2017 году ВМС США представили Laser Weapons System, которую СМИ назвали первым в мире активным лазерным оружием, установленным на корабле. Теперь ВВС США хотят продолжить эту тенденцию, оснастив свои истребители, в том числе F-35, лазерным оружием к началу 2020-х годов.

Пентагон опубликовал документ под названием «Обзор противоракетной обороны 2019 года», в котором изложены стратегические планы по обеспечению безопасности США от ракет противника. Доклад включал в себя планы оснащения истребителей F-35 лазером, который мог бы сбивать ракеты в воздухе.

Технология лазерного оружия не нова для ВВС: исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил в течение нескольких лет возглавляет разработку базы ВВС в Киртланде. Согласно официальному правительственному веб-сайту базы, работа сфокусирована на «мощных электромагнитах, моделировании и симуляции оружия, а также направленной энергии и электрооптике». Сотрудники лаборатории проводят огневые испытания с земли и уже готовятся к предстоящим испытаниям, которые будут проводиться непосредственно во время полета.

Одна из основных программ военных под названием «Самозащитный лазерный демонстратор высокой энергии» (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator, SHIELD) направлена на то, чтобы дать истребителям возможность сбивать вражеские самолеты, нагревая их и сжигая с помощью мощного бортового лазера. Для лазерной системы мощностью 30 кВт батареи могут весить порядка 300 фунтов и умещаться в объеме до половины кубического метра. Главное преимущество этой технологии перед обычным вооружением — в том, что вражеские цели можно поражать, при этом не уничтожая их полностью и не рискуя гибелью мирных жителей на земле.

В связи с появлением лазерного оружия летчики-истребители готовятся к новым тактическим возможностям — например, атаковать сразу несколько целей и быстро перестраивать цель, — говорится в материалах исследовательской лаборатории ВВС. Несмотря на то что нынешние истребители, такие как F-35, и так могут наносить одновременные воздушные удары по вражеским целям — самолетам и дронам, — пилоты, готовящиеся к стрельбе лазерами, будут иметь еще большую способность одновременно поражать несколько целей. Это, помимо прочего, позволит истребителям вступать в ближний бой в сценариях с повышенным риском: к примеру, когда они могут столкнуться с несколькими вражескими самолетами.

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Naked Science
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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