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20.02.2019
hi-news.ru

Трамп поставил задачу сделать Америку первой в области искусственного интеллекта

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Artificial-intelligence
Разработка искусственного интеллекта Источник: http://www.instablogsimages.com/.

Искусственный интеллект мог быть изобретен в США, но другие страны, включая Китай, Канаду и Францию, предприняли большие шаги, чтобы поддержать развитие этой технологии и извлечь из нее выгоду. И поэтому Дональд Трамп, президент США, постарается изменить этот курс, подписав распоряжение о начале собственной игры в ИИ правительством США. Основные направления «Американской инициативы в области искусственного интеллекта» были заблаговременно опубликованы Управлением по политике в области науки и технологий.

Искусственный интеллект в США

Эта инициатива направлена на то, чтобы стимулировать индустрию искусственного интеллекта в Америке за счет перераспределения средств, создания новых ресурсов и разработки способов формирования технологии в стране даже по мере глобализации таковой.

Однако, хотя цели высоки, детали остаются неясными. И сумма финансирования исследований ИИ пока не была озвучена.

По плану должны быть достигнуты пять ключевых пунктов:

  • Перенаправление финансирования. Приказ предпишет федеральным финансирующим агентства определять приоритетность инвестиций в искусственный интеллект.
  • Создание ресурсов. Стремление сделать федеральные данные, компьютерные модели и вычислительные ресурсы доступными для исследователей ИИ.
  • Установление стандартов. Национальному институту стандартов и технологий будет поручено создать стандарты, способствующие разработке «надежных, стабильных, доверительных, безопасных, портативных и совместимых систем ИИ».
  • Переподготовка работников. Агентствам будет поручено приоритезировать подготовку работников к изменениям, вызванным ИИ, посредством обучения, программ повышения квалификаций и стипендий.
  • Международное вовлечение. Будет выстроена стратегия международного сотрудничества, которая гарантирует, что ИИ развивается в соответствии с американскими «ценностями и интересами».

Каждый шаг должен помочь в американских исследованиях искусственного интеллекта и сделать США более конкурентоспособными — соразмерно успехам в выполнении задач.

Трамп кратко упомянул «отрасли будущего» в своем обращении на прошлой неделе, и представители администрации указали, что президент готовит серию распоряжений, направленных на повышение конкурентоспособности США в ключевых технологических областях, включая ИИ, 5G и квантовые вычисления.

Для Белого дома, безусловно, жизненно важно иметь последовательную политику в отношении искусственного интеллекта, если он хочет сохранить американскую военную мощь, экономическую мощь и влияние за рубежом. И администрация Трампа подверглась критике за то, что придерживалась принципа невмешательства в ИИ, в отличие от других правительств. Главный экономический и стратегический конкурент Америки — Китай — объявил о широкомасштабном плане финансирования и развития ИИ в 2017 году.

Многие в правительстве, очевидно, обеспокоены тем, что США теряют свое преимущество. В прошлом году тогдашний министр обороны США Джим Маттис направил в Белый дом записку с просьбой к президенту: разработать национальную стратегию по ИИ.

Джейсон Фурман, профессор Гарварда, который был председателем Совета экономических советников президента Обамы и помогал составить важный доклад администрации об ИИ за 2016 год, говорит, что новый план обнадеживает, однако это только первый шаг.


Илья Хель

12.02.2019
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Канада
Китай
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
AI
ИТ
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