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20.02.2019
Российская газета

Сергей Шойгу поддержал идею создать лигу кадетского спорта

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Кадеты
Кадеты.
Источник изображения: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин

Лучших физкультурников из подростковых училищ и корпусов, которые курирует Минобороны, объединит лига кадетского спорта. Во вторник идею ее создания поддержал глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

Инициатива была озвучена на совещании в Санкт-Петербурге, куда министр специально прилетел, чтобы поговорить с коллегами о развитии физкультуры среди суворовцев, нахимовцев и кадетов. Вопрос далеко не праздный, ведь речь идет о здоровье нации, ее будущем. Поэтому предложение статс-секретаря -замминистра обороны Николая Панкова - создать в ведомстве молодежную организацию из преданных спорту ребят - звучало не только актуально, но и ко времени. Панков отдельно подчеркнул: отличная физкультурная база и квалифицированный тренерский состав позволяют сформировать в подростковых военных училищах команды по 18 видам спорта.

Более того, по мнению статс-секретаря, в каждом таком учебном заведении минобороны надо бы иметь свой спортивный клуб - с неповторимой символикой и присущими любой "взрослой" команде атрибутами. А чтобы ребята там занимались по-настоящему, за "кадетками" стоит закрепить опытных кураторов из ЦСКА. Как раз таким на совещании оказался олимпийский чемпион в стрельбе из пневматической винтовки Юрий Федькин. Он не сомневается: представители Центрального спортивного клуба армии готовы стать для кадетов "опытными и мудрыми наставниками".

Шойгу эта идея тоже пришлась по душе. "То, что касается лиги кадетского спорта, безусловно, это поддерживаю, - заявил министр. - Но это должна быть серьезная организация". Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, Шойгу тут же предложил своеобразную "дорожную карту". Вслед за созданием лиги спортивные соревнования в ее рамках нужно проводить ежегодно, причем в разных городах России. Нашлось у министра что сказать и о наставничестве. "Тот опыт, который есть у спортсменов, незаменим. Это то, что передается только от поколения к поколению", - пояснил министр. Однако важно, чтобы кураторство не превратилось в формальность. Для этого надо предусмотреть персональную ответственность наставников за команды. "Начать, думаю, надо с этого года", - сказал глава минобороны и распорядился провести первую спартакиаду среди кадетов в 2019-м.

Шойгу открыл в местном суворовском училище кадетский шахматный клуб - сделал первый символический ход белой пешкой с е2 на е4 и нажал кнопку игровых часов. Далее в дело вступил гроссмейстер Сергей Карякин, который провел с участниками команды "Ход конем" сеанс одновременной игры.

Еще один объект, который интересовал министра, - стройплощадка будущего филиала пансиона воспитанниц Минобороны России на Бычьем острове.


Юрий Гаврилов

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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