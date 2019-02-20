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20.02.2019
Военное обозрение

Эсминцу Zumwalt ради экономии "режут" невидимость и боеспособность

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USS Zumwalt, головной корабль перспективных эсминцев одноименного класса, проходит серию испытаний, а также проводит монтаж новых боевых систем в порте приписки Сан-Диего. В процессе модификации корабль постепенно утрачивает одно из главных своих преимуществ – малую радиолокационную заметность. Невидимость, как и, в целом, его боеспособность, "режут" в целях экономии. Об этом подробнее.

Источник изображения: navy.mil

На фото, недавно опубликованных в Твиттере, видно, что корабль получил две 30-мм пушки Bushmaster. Они заменили 57-мм орудия МК110, которыми проект должен был комплектоваться изначально. Новое вооружение не только обладает меньшей дальнобойностью – 2 морских мили вместо 9, и меньшей скорострельностью – 200 выстрелов в минуту вместо 220. Bushmaster обладает меньшей разрушительной силой, и он не имеет в активе целого семейства "умных" боеприпасов - МК110 таким обладает.

30-мм пушки устанавливаются в новообретенных пристройках из композитных материалов, которые не обеспечивают радиолокационной скрытности на уровне выдвижных башенок, в которых по проекту должны были скрываться 57-мм орудия.

Метаморфозы, влияющие на боевые качества "Замволта", происходят с эсминцем не первый раз. Ранее на корабле появились открытая, а не скрытая, мачта и несколько новых антенн связи. Все это влияет на "стелс"-качества корабля, но о них последнее время думают все меньше. Суда класса Zumwalt на фоне прекращения их закупки пытаются превратить в "обычные боевые корабли".

Источник изображения: navy.mil

Всё, что происходит сейчас с перспективным эсминцем, делается в целях экономии. Эскадренный миноносец, будучи по своей концепции "кораблем будущего", на этапе реализации проекта столкнулся со множеством проблем. Их количество перевесило боевые качества и передовые решения, и вместо 32-х единиц ВМС США получат только 3. Общая стоимость программы оценивается в 22,5 миллиарда долларов, из них на постройку эсминцев ушло более половины.

Сокращение объемов закупок сильно ударило по боевым качествам. Снаряды 155-мм артиллерийской установки AGS, разработанной специально для кораблей этого типа, оказались слишком дороги в закупке (опять-таки из-за сокращения заказа). Стоимость одного управляемого снаряда LRLAP (с учетом НИОКР) на данный момент составляет 800 тысяч долларов! Само орудие занимает почти треть эсминца. Всерьез обсуждается вопрос демонтажа пушки, являющейся основным орудием "Замволтов", тем более что военные изменили концепцию применения боевых кораблей: в частности, эти эсминцы сместят акцент на поддержку боевых операций на суше и, с определенной долей вероятности, станут носителями ядерного оружия.

Стоит отметить, что попытка сэкономить на пушках выглядит несколько странно с точки зрения логики: 57-миллиметровые палубные орудия Mk110, в отличие от основного орудия эскадренных миноносцев, не являются чем-то уникальным. Они, как и 30-мм пушки "Бушмастер" установлены на судах нескольких различных классов. То есть 30-мм Bushmaster дешевле во всех отношениях. Но эти орудия также находятся в совершенно другом классе с точки зрения своих возможностей.

19.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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