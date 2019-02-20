Самолет ВВС США провел разведку у северных рубежей России

Лондон. 19 февраля. ИНТЕРАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V во вторник совершил длительный полет вблизи Мурманской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиотехнической разведки с бортовым номером 64-14845 и позывным ALONE14, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов курсировал у российского побережья в Баренцевом море. После вылета из Англии его сопровождал американский самолет-заправщик KC-135R, который обеспечил длительность полета разведчика у российских рубежей на Севере.

Во вторник также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS Командования НАТО, поднявшийся с авиабазы Гайленкирхен в Германии, встав в круг, около трех часов летал к югу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Как сообщалось, в понедельник американский стратегический разведывательный самолет RC-135V провел многочасовой полет у Крыма. Кроме того, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в этот же день совершил разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.