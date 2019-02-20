Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что наши моряки непрерывно отслеживают все передвижения эсминца ВМС США "Дональд Кук", который во вторник в 17.00 по московскому времени вошел в Черное море.

"Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - уточнили в военном ведомстве.

Не лишне напомнить, что "Кук" не далее как месяц назад уже появлялся в этом регионе и даже заходил в грузинский порт Батуми. А общее количество черноморских "визитов" этого эсминца исчисляется десятками. Со времен крымской весны его команда, как и другие американские корабли, постоянно совершает рейды в сторону нашего полуострова. Правда, близко к Крыму экипаж не приближается, понимая, что можно нарваться на залп береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Слишком долго в черноморских водах эсминец тоже не задерживается: конвенция Монтре ограничивает пребывание там чужих, в том числе американских военных кораблей 21 сутками. Но на ротационной основе эсминец США патрулирует этот регион по несколько раз в год.

Командованию Черноморского флота уже не привыкать выделять силы и средства для контроля за нежданными визитерами. Делается это не случайно. Ведь к чужим берегам эсминцы США отправляются не на морскую прогулку. Тот же "Кук" вооружен мощными боевыми системами и оснащен современными средствами шпионажа. К тому же представляет серьезную угрозу и в качестве ударной силы. Достаточно сказать, что на американском эсминце могут находиться до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1600 километров. Также не исключено, что корабль оснащен системой ПРО "Иджис" с 74 ракетами "Стандарт-2" каждая.

Напрашивается очевидный вывод: в Черном море он не просто демонстрирует звездно-полосатый флаг, но и показывает мощь ВМС Соединенных Штатов. Все это крепко смахивает на очередную попытку оказать давление на Россию. Мол, пусть в Москве не думают, что регион остался без внимания и контроля американцев.

Но наши моряки готовы к любым провокациям. Многоцелевой корабль "Орехово-Зуево" имеет на борту современные артиллерийские и ракетные системы, в том числе уже ставший знаменитым универсальный комплекс "Калибр-НК", предназначенный для поражения морских и береговых целей. И если эсминец США попытается войти в территориальные воды РФ, жесткий ответ последует немедленно.

История знает подобные случаи. Достаточно вспомнить, как в феврале 1988 года сторожевой корабль "Беззаветный" и сторожевой корабль под номером 6 нашего Черноморского флота совершили навал, то есть фактически протаранили вторгшиеся в чужую акваторию американский ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрол".

Или взять недавний инцидент в Керченском проливе. 25 ноября прошлого года кораблю береговой охраны погранслужбы ФСБ России пришлось "прижать" украинский военный буксир, команда которого отказалась выполнять команды наших военных. По одному катеру-нарушителю ВМС Украины, угрожавшему пограничникам своим оружием, даже пришлось открыть огонь.

Юрий Гаврилов