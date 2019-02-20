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20.02.2019
Российская газета

Вертолеты Балтфлота сбросили ракеты и бомбы на "вражеские" корабли

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту

В Калининградской области вертолеты соединения морской авиации Балтийского флота выполнили ракетные стрельбы на территории морских полигонов в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

В мероприятии, которое прошло в рамках учебно-тренировочных полетов, были задействованы ударные вертолеты Ми-24 и транспортные боевые вертолеты МИ-8. Экипажи наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, имитирующим корабли и малоразмерные объекты условного противника.

Во время вылетов вертолетчики выполняли стрельбы как поодиночке, так и в составе пар. Это способствовало повышению уровня выучки военных летчиков, совершенствованию тактики и способов применения морской авиации, отмечают представители Балтфлота.

Между тем

Малый ракетный корабль "Пассат" и ракетный катер "Чувашия" Балтийской военно-морской базы флота приступили к выполнению элементов второй задачи курса боевой подготовки надводных кораблей в Балтийском море. Экипажи отработали стрельбу артиллерийскими установками АК-176 и малокалиберной зенитной артиллерией по имитированным воздушным целям. Кроме того, прошло учение по противовоздушной обороне с использованием зенитных ракетных комплексов "Оса-МА".


Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

19.02.2019
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принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
Ми-24
Ми-8
Оса-АКМ
Проекты
БФ
Военные учения
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