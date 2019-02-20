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20.02.2019
Военное обозрение

Танк-беспилотник – цель ближайшего будущего для военных КБ России

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С конца XX века на военных предприятиях ОПК и в конструкторских бюро России не прекращаются работы по созданию безэкипажного роботизированного танка будущего.

Источник изображения: http://aviators.news/article/v-ssha-obespokoeni-bistrim-razvitiem-robototekhniki-v-rossii/

Сейчас, когда искусственный интеллект стал практически реальностью, идея танка-беспилотника превратилась из фантастики далекого будущего в реальную техническую задачу настоящего, как те же дроны или беспилотные подводные аппараты.

О создании беспилотного танка заявил Андрей Терликов, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, входящего в "Уралвагонзавод". "Благодаря развитию роботизации и искусственного интеллекта, полностью безэкипажные машины - это дело вовсе не далекого будущего, а, возможно, уже настоящего", - сказал он.

Беспилотные машины бронетанковых войск – это такое же перспективное направление по созданию оружия будущего, как и разработки беспилотных летательных аппаратов или безэкипажных подводных и надводных судов. В этом направлении уже давно запущены несколько конкурирующих проектов по созданию концепта нового танка с использованием технического задела всех наработок в области современного танкостроения, добавил главный конструктор.

Более того, по оценкам Терликова, российская инженерно-конструкторская мысль и промышленная база ВПК РФ более подготовлена к разработке новейшей роботизированной техники, нежели наши зарубежные оппоненты. Еще в конце прошлого века, когда для разработки танка-беспилотника использовалась база существующих машин Т-64 и Т-72, Россия опережала другие страны в этой области.

Со словами Андрея Терликова перекликается и информация, появившаяся летом прошлого года. Тогда сообщалось о том, что российский беспилотный танк под названием "Тачанка" создается на базе отечественного танка последнего поколения Т-14 "Армата". При этом планируется, что новая безэкипажная платформа тяжелого класса будет многофункциональным высокотехнологичным концептом бронемашины будущего. Впоследствии на её основе российские танкостроители смогут конструировать не только беспилотные танки, но и подобные БТР и БМП, инженерные колесно-гусеничные комплексы, а также автономные системы танковой поддержки, разведки, координации огня и боя.

19.02.2019
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