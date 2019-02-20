Компания Safariland представила новый пояс для стрелков

Американская компания Safariland представила специальный спортивный пояс для ношения стрелкового оружия и сумок с боекомплектом. Safariland - это крупный в США проектировщик и производитель оборудования и аксессуаров для спортсменов, военных и полицейских.

Источник изображения: http://www.safariland.com

Компания производит различные виды ремней и кобуры для ношения оружия, а также большое количество средств защиты для полицейских: шлемы, щиты, защитная амуниция (перчатки, наколенники). Большое количество образцов продукции выпускается не только под фирменным знаком Safariland, но и под другими брендами.

Новый пояс предназначен для участников соревнований по спортивной стрельбе и не только. Данный аксессуар комплектуется специальной универсальной кобурой. Особенность кобуры заключается в том, что она быстро трансформируется, поэтому её можно использовать для различных пистолетов. Нет необходимости каждый раз переустанавливать новую кобуру для определенного пистолета.

Данная система имеет множество регулировок положения, благодаря чему оружие всегда находится в одном и том же удобном для стрелка расположении.

Также предусмотрена возможность легко и быстро добавить на пояс подсумки с боекомплектом.

Источник изображения: http://www.safariland.com

Данная система позиционируется как спортивный инвентарь, но также с лёгкостью может применяться в армии и полиции. Особый интерес она вызвала у бойцов специальных подразделений, которые отмечают универсальность аксессуара и его функционал, позволяющий сократить время заряжания пистолета и его перевода в боевое положение.