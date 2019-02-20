Войти
20.02.2019
Военное обозрение

Компания Safariland представила новый пояс для стрелков

552
0
0

Американская компания Safariland представила специальный спортивный пояс для ношения стрелкового оружия и сумок с боекомплектом. Safariland - это крупный в США проектировщик и производитель оборудования и аксессуаров для спортсменов, военных и полицейских.

Источник изображения: http://www.safariland.com

Компания производит различные виды ремней и кобуры для ношения оружия, а также большое количество средств защиты для полицейских: шлемы, щиты, защитная амуниция (перчатки, наколенники). Большое количество образцов продукции выпускается не только под фирменным знаком Safariland, но и под другими брендами.

Новый пояс предназначен для участников соревнований по спортивной стрельбе и не только. Данный аксессуар комплектуется специальной универсальной кобурой. Особенность кобуры заключается в том, что она быстро трансформируется, поэтому её можно использовать для различных пистолетов. Нет необходимости каждый раз переустанавливать новую кобуру для определенного пистолета.

Данная система имеет множество регулировок положения, благодаря чему оружие всегда находится в одном и том же удобном для стрелка расположении.

Также предусмотрена возможность легко и быстро добавить на пояс подсумки с боекомплектом.

Источник изображения: http://www.safariland.com

Данная система позиционируется как спортивный инвентарь, но также с лёгкостью может применяться в армии и полиции. Особый интерес она вызвала у бойцов специальных подразделений, которые отмечают универсальность аксессуара и его функционал, позволяющий сократить время заряжания пистолета и его перевода в боевое положение.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
21.07.2017
Чемезов о программе FGFA
26.05.2015
Секретный «мини-шаттл» даст США уникальные возможности в космосе
23.05.2011
США продлят срок службы ядерного оружия
13.01.2011
Правительство Бангладеш рассматривает возможность закупки подводных лодок
03.04.2009
СОКРАЩЕНИЕ ЯДЕРНЫХ БОЕЗАРЯДОВ РФ И США ЗАВИСИТ ОТ ПОЗИЦИИ ПО ПРО - ГЕНЕРАЛ ЕСИН
23.08.2007
Boeing и ВСМПО-Ависма создадут СП по обработке титановых деталей для самолета Boeing 787 Dreamliner
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 16:18
  • 6
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 20.02 16:16
  • 82
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 20.02 15:46
  • 1
Авиашоу "Стрижей" и "Русских витязей" пройдет в Астрахани
  • 20.02 15:36
  • 3
Мантуров: истребитель МиГ-35 полностью соответствует требованиям Индии
  • 20.02 15:06
  • 14
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 20.02 14:48
  • 47
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 20.02 14:26
  • 18
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 20.02 14:21
  • 4
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 20.02 14:10
  • 80
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 20.02 13:58
  • 23
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 12:48
  • 22
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 20.02 12:33
  • 3
Иллюзия возможностей: зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолет
  • 20.02 11:12
  • 66
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 20.02 10:31
  • 3
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 20.02 10:26
  • 11
Графитовая бомба навыворот