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20.02.2019
Интерфакс-АВН

Желающие взять власть в Венесуэле столкнутся с серьезными потерями - министр обороны

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес с 9К338 "Игла-С"
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес с пусковой установкой российского переносного зенитного ракетного комплекса 9К338 "Игла-С". Каракас, 14.03.2015.
Источник изображения: Juan Barreto / AFP

Мадрид. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес во вторник заявил, что венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.

"Тот, кто попытался быть президентом Венесуэлы, будет вынужден переступить через наши трупы", - сказал министр в эфире национального телевидения.

По данным СМИ, венесуэльская армия заявила о "безусловной" лояльности президенту страны Николасу Мадуро.

В Венесуэле в настоящее время наблюдается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

19.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
США
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